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Линия грануляции мягких отходов SJ 150/150 SGM
- Тип отходов Мягкие
- Производительность 280-300 кг/ч
- Энергопотребление 400 кВт на тонну
- Комплектация +Фильтры, Частотники
ТЭН стеклянный TSH159*250
- Тип тэна Стеклянный
- Форма тэна Хомутовый
- Диаметр 159 мм
- Мощность 10.5 кВт
- Напряжение 380 В
Нож для гильотины гидравлической ГГР-1000
- Производитель Россия
- Длина 1010 мм
- Высота 105 мм
- Толщина 20 мм
Шредер WT-2260
- Производительность 300-350 кг/ч
- Тип отходов Твердые
- Мощность двигателя 22 кВт
- Размер камеры 600*450 мм
- Выходящая фракция до 40 мм
ТЭН металлический 170*120
- Тип тэна Металлический
- Форма тэна Хомутовый
- Диаметр 170 мм
- Мощность 2 кВт
- Напряжение 380 В
Дробилка XFS-250
- Производительность 100 кг/ч
- Тип отходов Твердые
- Мощность двигателя 4 кВт
- Расположение ножей Каскадное
- Выходящая фракция до 8 мм
Дробилка DSNL-650 с пневмовыгрузом
- Производительность 400 кг/ч
- Тип отходов Мягкие
- Мощность двигателя 22 кВт
- Расположение ножей Ласточкин хвост
- Выходящая фракция до 12 мм
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