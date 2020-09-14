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Линия грануляции мягких отходов
  • Тип отходов Мягкие
  • Производительность 280-300 кг/ч
  • Энергопотребление 400 кВт на тонну
  • Комплектация +Фильтры, Частотники
3 757 982.00
Под заказ
Смеситель вертикальный
  • Производители Китай
  • Состояние Новое
101 572.00
Под заказ
ТЭН стеклянный
  • Тип тэна Стеклянный
  • Форма тэна Хомутовый
  • Диаметр 159 мм
  • Мощность 10.5 кВт
  • Напряжение 380 В
13 178.00
В наличии
Нож для гильотины гидравлической
  • Производитель Россия
  • Длина 1010 мм
  • Высота 105 мм
  • Толщина 20 мм
31 955.00
В наличии
Шредер
  • Производительность 300-350 кг/ч
  • Тип отходов Твердые
  • Мощность двигателя 22 кВт
  • Размер камеры 600*450 мм
  • Выходящая фракция до 40 мм
909 595.00
В наличии
ТЭН металлический
  • Тип тэна Металлический
  • Форма тэна Хомутовый
  • Диаметр 170 мм
  • Мощность 2 кВт
  • Напряжение 380 В
2 417.00
В наличии
Фреза для стренгореза
  • Производитель Китай
  • Состояние Новое
80 194.00
Под заказ
Дробилка
  • Производительность 100 кг/ч
  • Тип отходов Твердые
  • Мощность двигателя 4 кВт
  • Расположение ножей Каскадное
  • Выходящая фракция до 8 мм
119 259.00
Под заказ
Дробилка
  • Производительность 400 кг/ч
  • Тип отходов Мягкие
  • Мощность двигателя 22 кВт
  • Расположение ножей Ласточкин хвост
  • Выходящая фракция до 12 мм
597 518.00
В наличии
Последние отгрузки: Самара, Москва, Нижний Новгород
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полимерного оборудования
в России

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Мировое Оборудование
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8 (800) 550-79-98
+7 (495) 748-88-48
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Склад: г. Подольск, Домодедовское ш., д. 14
Офис: Челябинск,Артиллерийская улица, 111к1
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